Stand: 11.11.2024 13:00 Uhr Hamburger Hafen: Mann bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Im Hamburger Hafen ist am Montagmorgen ein Arbeiter lebensbedrohlich verletzt worden. Laut Feuerwehr stürzte der Mann durch ein Hallendach drei Meter in die Tiefe. Rettungskräfte konnten den Verletzten wiederbeleben und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Arbeiter schwebt weiterhin in akuter Lebensgefahr.

