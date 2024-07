Hamburger Hafen: Logistiker HHLA eröffnet Wasserstoff-Testfeld

Stand: 02.07.2024 19:11 Uhr

Im Hafen ist ein Testfeld für Wasserstoffanwendungen eröffnet worden. Am HHLA-Containerterminal Tollerort in Steinwerder sollen wasserstoffbetriebene Schwerlastfahrzeuge in der Praxis getestet werden.