Hamburger Hafen: HHLA schließt Kündigungen bis 2036 aus Stand: 11.02.2025 07:59 Uhr Bei der Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) sollen Kündigungen bis 2036 ausgeschlossen werden. Das sieht ein neuer Tarifvertrag vor, auf den sich das Unternehmen mit der Gewerkschaft ver.di und den Betriebsräten geeinigt hat.

Der neue Tarifvertrag betrifft rund 3.000 Beschäftigte der HHLA. Diese Mitarbeitende sollen im kommenden Jahrzehnt davor sicher sein, vor die Tür gesetzt zu werden. Das ist ein zentraler Punkt des neuen Sozial- und Änderungstarifvertrags beim größten Hamburger Hafenunternehmen.

Wegen stärkerer Automatisierung: Umschulungen geplant

Anlass dafür ist, dass die HHLA ihre Terminals modernisieren und stärker automatisieren will. Auf den einzelnen Anlagen - wie am Burchardkai in Waltershof - fällt dann weniger Arbeit an. Die Beschäftigten sollen neue Aufgaben bekommen und dafür entsprechend geschult werden.

Die HHLA kann die Beschäftigten auch auf anderen Terminals des Unternehmens einsetzen. Ziel sei es, den steigenden Anforderungen des globalen Wettbewerbs gerecht zu werden, so der Hafenbetreiber.

Hafenbetreiber hat zuletzt Marktanteile verloren

Das Unternehmen hat gegenüber der Konkurrenz in Nordeuropa in den vergangenen Jahren Marktanteile verloren. Das soll sich nicht zuletzt durch den Einstieg der Schweizer Reederei MSC bei der HHLA ändern. MSC hat zugesagt, in den kommenden Jahren deutlich mehr Ladung nach Hamburg zu bringen.

