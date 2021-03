Hamburger Hafen: "Cap San Diego" geht auf Tour Stand: 14.03.2021 08:50 Uhr Ein Hamburger Wahrzeichen verlässt die Stadt, wenn auch nur vorübergehend. Die "Cap San Diego" läuft heute Nachmittag (16 Uhr) aus dem Hafen aus.

Ziel der Reise ist Bremerhaven. Dort soll die "Cap San Diego" drei Wochen lang von Spezialisten und Spezialistinnen wieder fit gemacht werden. Es handelt sich um einen Sicherheitscheck, der alle fünf Jahre ansteht.

Von Dreck und Muscheln befreit

Insgesamt stehen 200 Punkte auf dem Plan. In der Werft sollen nicht nur die Tanks entrostet und konserviert werden. Der "weiße Schwan" soll auch von Dreck und Muscheln befreit werden und einen neuen Anstrich bekommen.

Am Montag soll die "Cap San Diego" in Bremerhaven einlaufen. Anfang April kehrt das bekannte Schiff wieder nach Hamburg zurück. Der frühere Stückgutfrachter liegt seit Ende der 80er Jahre als Museumsschiff in Hamburg. Er gilt als eines der größten noch seetüchtigen Museumsschiffe der Welt und prägt das Hamburger Hafen-Panorama wie kaum ein anderes Schiff.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.03.2021 | 11:00 Uhr