Hamburger Grüne treffen sich heute zu einem Parteitag Stand: 25.02.2023 07:51 Uhr Die Hamburger Grünen treffen sich heute ab 13.30 Uhr zu einem Landesparteitag in Wilhelmsburg. Dabei soll es unter anderem um Stadtentwicklung und um die Bezirksversammlungswahlen im kommenden Jahr gehen.

Der Mitgliederversammlung liegt ein Leitantrag des Landesvorstands zum Modell einer nachhaltigen "15-Minuten-Stadt" vor. Alles, was man zum Leben benötigt - Einkaufsmöglichkeiten, Gesundheitsversorgung, Freizeitangebote, Bildungsstätten und idealerweise auch der Arbeitsplatz - soll überall in Hamburg binnen 15 Minuten erreicht werden können, heißt es in dem Papier. Auch in Stadtrandlagen soll es so möglich werden, ohne Auto auszukommen.

Früher Startschuss für die Bezirksversammlungswahlen

Mit der Einsetzung einer Wahlkampfkommission soll der Parteitag zudem einen frühen Startschuss für die Bezirksversammlungswahlen im kommenden Jahr geben. Die Kommission soll ihre Arbeit im April aufnehmen und einen einheitlich grünen Wahlkampf über die Bezirksgrenzen hinweg sicherstellen.

Doppelspitze im Landesvorstand angestrebt

Außerdem steht eine Satzungsänderung auf dem Parteitagsprogramm: So soll mit der Festschreibung einer Doppelspitze im Landesvorstand laut Antrag ein "auf Kooperation und Machtteilung basierendes modernes Führungsverständnis" auch in Hamburg - als letztem Landesverband - umgesetzt werden. Die Regelung wird aber erst mit der nächsten Vorstandswahl greifen. Bis dahin bleibt Maryam Blumenthal die Landeschefin und Leon Alam ihr Stellvertreter.

