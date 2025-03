Hamburger Grüne: Schwieriger Start für neue Fraktionsspitze Stand: 25.03.2025 19:42 Uhr Für die Hamburger Grünen ist es ein Start mit Überraschungen in die neue Legislatur: Die Fraktion bekommt mit Michael Gwosdz und Sina Imhof zwei neue Vorsitzende. Beide waren am Montag mit einer hauchdünnen Mehrheit gewählt worden.

Nur 13 der 24 anwesenden Abgeordneten stimmten für den bisherigen parlamentarischen Geschäftsführer Gwosdz und die Innenexpertin Imhof. Anders gesagt: Fast die halbe Fraktion votierte gegen das neue Führungs-Duo oder enthielt sich bei der Entscheidung.

Angespannte Stimmung bei Fraktionssitzung

Zerstritten sein soll die Fraktion aber nicht, sagte ein Grünen-Sprecher. Die Stimmung bei der Fraktionssitzung war demnach allerdings kurzzeitig angespannt. Michael Gwosdz sagte: "Das war für viele eine aufregende Situation, dass man direkt mit einer Personalentscheidung in die Legislatur startet."

Einige sollen auch etwas überrascht gewesen sein, dass die bisherigen Vorsitzenden Jennifer Jasberg und Dominik Lorenzen nicht wieder antreten. Beide hatten die Grünen-Fraktion fünf Jahre geführt und nun auf eine erneute Kandidatur verzichtet.

Jasberg will sich auf Bergedorf konzentrieren

Lorenzen soll die Koalitionsverhandlungen aber weiterhin mit vorbereiten und auch daran teilnehmen. Jasberg hatte gesagt, sie wolle raus aus dem politischen Hamsterrad mit 70-Stunden-Woche. Sie befürchte außerdem, dass bei der Neuauflage von Rot-Grün Zugeständnisse bei den Bürgerrechten gemacht würden, die sie nicht glaubwürdig vertreten könne - eine Kritik an den bisherigen Sondierungsgesprächen. Ihren Schwerpunkt sieht Jasberg künftig im Wahlkreis Bergedorf.

Gwosdz und Imhof sollen am Mittwoch noch in einer Fraktionssitzung am Rande der Bürgerschaft formal gewählt werden.

Vorsitzende der CDU-, Linken- und AfD-Fraktion schon klar

Die SPD-Fraktion trifft ihre Führungsentscheidung erst später. Bei der CDU steht wieder Dennis Thering an der Spitze, bei den Linken Heike Sudmann und David Stoop und bei der AfD wie bisher Dirk Nockemann.

