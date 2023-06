Stand: 20.06.2023 12:22 Uhr Hamburger Grüne Jugend fordert "Nein" zu Asylkompromiss

Bei den Hamburger Grünen zeichnet sich ein Streit über den EU-Asylkompromiss ab. Der Landesverband der Grünen Jugend spricht sich klar gegen die Beschlüsse der europäischen Innenminister aus und kritisiert Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). Dessen Zustimmung zu einer Verschärfung des Asylrechts führe zu mehr Leid auch den EU-Außengrenzen, heißt es in einer Stellungnahme. Auf dem Landesparteitag am kommenden Wochenende will die Jugendorganisation eine Debatte über das Thema führen.

