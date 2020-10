Hamburger Großfamilie seit sechs Jahren auf Wohnungssuche Stand: 10.10.2020 10:48 Uhr Wenn eine Wohnung überbelegt ist, spricht man neuerdings von "Crowding". Ein Phänomen, das gerade in deutschen Metropolen auftritt.

Die Menschen leben hier auf immer weniger Wohnraum als noch vor einigen Jahren - sagt unter anderem das Institut der deutschen Wirtschaft (IW).

Eine, auf die das "Crowding" zutrifft, ist Laura Jane Grohe und ihre Familie. Mit sechs Kindern lebt sie in Hamburg-Altona in einer drei-Zimmer-Wohnung. Ihre Kinder sind zwischen zwei und 21 Jahren alt. In Altona wohnt Laura Jane Grohe seit 14 Jahren, seit sechs Jahren sucht sie eine neue Wohnung. Für alle Familienmitglieder ist die Situation mittlerweile eine Belastung. "Ich bin die ganze Zeit mit anderen Leuten zusammen. Ich bin nie alleine. Ich kann nie da sitzen und einfach mal nachdenken", beschreibt Sohn Leroy Mané die Situation.

Nur Absagen

Laura Jane Grohe hat einen Partner: Ivan Majer. Er ist der Vater der beiden Kleinsten - und besucht die Familie abends nach der Arbeit. Wegen des Platzmangels wohnt er nicht hier. Gerne würde die ganze Familie zusammen in eine größere Wohnung ziehen, doch sie bekommen nur Absagen - trotz Vollzeitarbeitsstelle und obwohl sie keine Mietschulden haben. "Man ist irgendwann nur noch machtlos. Man hat das Gefühl: Du kommst nicht weiter", meint Laura Jane Grohe. Sie fühlt sich als Großfamilie auf Wohnungssuche oft diskriminiert. "Ich habe nun mal viele Kinder, sieben insgesamt, sechs wohnen noch zu Hause. In den Anzeigen steht aber oft drinnen: 'nicht mehr als zwei Kinder'. Bei mehr Kindern wirst du komisch angeguckt", beschreibt sie die Situation.

Ihr Partner Ivan Majer versucht durch seine abendliche Besuche ein bisschen normalen Familienalltag hinzukriegen. Aber das ist schwer. "Ich habe das Gefühl, wenn ich nicht jeden Abend zu Hause bin, dass wir uns immer weiter voneinander entfernen. Jeder macht dann schnell sein eigenes Ding. Man lebt sich auseinander. Das möchte ich nicht", betont er.

Die Großfamilie sucht weiter - und versucht, die Hoffnung nicht aufzugeben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 10.10.2020 | 19:30 Uhr