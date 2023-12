Stand: 12.12.2023 12:15 Uhr Hamburger Gerichte verurteilen junge Erwachsene häufig wie Jugendliche

Wenn junge Erwachsene bei der Begehung einer Straftat noch unter 21 sind, werden sie in Hamburg meist nach dem Jugendstrafrecht verurteilt. Im Jahr 2022 sprachen die Hamburger Gerichte 501 Heranwachsende schuldig. In 87 Prozent der Fälle wendeten die Richter dabei Jugendstrafrecht an, wie der Senat auf eine Kleine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion mitteilte. Im bundesweiten Durchschnitt liegt dieser Wert deutlich niedriger. Beim Jugendstrafrecht steht der Erziehungsgedanke im Vordergrund, das vorrangige Ziel ist nicht die Bestrafung.

