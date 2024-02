Hamburger Gericht: Entscheidung über Vosgerau-Klage gegen "Correctiv"-Artikel Stand: 27.02.2024 12:56 Uhr Ein Treffen von Rechtsextremisten mit Unternehmern, AfD- und CDU-Mitgliedern im November vergangenen Jahres in Potsdam hat für hohe Wellen gesorgt. Ein Teilnehmer des Treffens hat vor der Pressekammer des Hamburger Landgerichts gegen die Berichterstattung darüber geklagt. Das hat jetzt entschieden.

Für Empörung hatte vor allem gesorgt, dass die Teilnehmenden in Potsdam über eine sogenannte Remigration gesprochen haben sollen. Also die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund aus Deutschland. Darüber hatte das Recherche-Netzwerk "Correctiv" berichtet. Der Jurist Ulrich Vosgerau, der in Potsdam dabei war, sieht sich darin nicht richtig dargestellt. Er hat eine einstweilige Verfügung gegen einzelne Aussagen beantragt.

Vosgerau richtig wiedergegeben?

"Correctiv" hatte ihn vor der Veröffentlichung des Artikels gefragt, wie er im Nachhinein zur Potsdam-Debatte um die sogenannte Remigration stehe. Seine Antwort darauf sei nicht richtig wiedergegeben worden, behauptete Vosgerau. Doch, urteilte jetzt das Landgericht. Ob und was bei dem Treffen in Potsdam zur sogenannten Remigration diskutiert wurde, darum ging es ausdrücklich nicht in der Gerichtsentscheidung. Recht hat Vosgerau nur in einem Punkt bekommen. Der betrifft aber nur einen Randaspekt, nämlich die Frage, wie Vosgerau sich zu Wahlprüfungsbeschwerden geäußert hat.

