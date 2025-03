Stand: 25.03.2025 12:11 Uhr Hamburger Flughafen investiert Millionen für Toiletten-Modernisierung

Der Flughafen Hamburg will zwölf Millionen Euro in die Modernisierung der Toiletten investieren. Bis 2031 sollen 20 öffentliche Anlagen komplett erneuert werden, die Hälfte davon schon in diesem Jahr. Zusätzlich geht das Flughafen-Team gegen Vandalismus vor. Unter anderem mit Anti-Graffiti-Anstrich und Diebstahlsicherungen sollen die neuen Örtlichkeiten besser geschützt werden.

