Hamburger Flughafen investiert Millionen für Toiletten Stand: 25.03.2025 15:32 Uhr Der Hamburger Flughafen modernisiert die Sanitäranlagen. Dafür investiert der Airport rund 12 Millionen Euro. Bis 2031 werden 20 öffentliche Toiletten komplett erneuert.

Die Hälfte davon soll bereits Ende des Jahres auf dem neuesten Stand sein. Zusätzlich geht das Flughafen-Team gegen Vandalismus vor: Die neuen Örtlichkeiten sollen unter anderem mit Anti-Graffiti-Anstrich und Diebstahlsicherungen besser geschützt sein.

Mehr Wasserspender für leere Flaschen

Außerdem sollen im Zuge des Umbaus aller Anlagen hinter der Sicherheitskontrolle weitere Wasserspender entstehen. Fluggäste können ihre Flaschen dort kostenlos auffüllen.

Pro Jahr bis zu 100 Millionen Euro

Insgesamt will der Flughafen in den kommenden Jahren pro Jahr bis zu 100 Millionen Euro investieren - in Infrastruktur, Umweltschutz, Sicherheit und Services. Geplant ist neben den neuen Sanitäranlagen beispielsweise eine neue Gepäckförderanlage.

Passagiere sollen Gepäck verfolgen können

Außerdem soll es den Service "Bag&Go" geben: Fluggäste sollen dann sehen können, wie lange ihr Gepäck noch braucht. Eine App soll anzeigen, auf welchem Band die Koffer ankommen und wann genau die Ausladung beginnt. Die Testphase läuft seit Anfang des Jahres.

