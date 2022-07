Hamburger Flughafen: Viele Schlangen zum Ferienstart Stand: 07.07.2022 07:12 Uhr Am Hamburger Flughafen braucht man heute viel Geduld: Zum Ferienstart wollen rund 43.000 Menschen mit dem Flieger abheben.

Mehr als 20 Urlaubsjets sollen allein am frühen Morgen starten. Die Folge: Vor den Check-in-Schaltern und vor der Sicherheitsschleuse gibt es am Donnerstagmorgen lange Warteschlangen. Reisende berichten: Der Betrieb laufe - aber nicht immer funktioniere alles optimal.

"Seit 4 Uhr stehen wir an, also das ist schon nervig", sagte eine Passagierin im Gespräch mit NDR 90,3. Ein anderer Fluggast berichtet, dass der Checkin anderthalb Stunden gedauert habe. "Und nun geht es weiter mit dem Warten an der Sicherheitskontrolle."

"Personal lieb und nett, aber hilflos"

Auch wer ganz früh um 3.30 Uhr am Airport war, musste Geduld haben. "Wir haben Eindreiviertelstunden für die Gepäckaufgabe gebraucht", so ein Passagier. Die Technik habe gestreikt. Das Personal sei "lieb und nett" gewesen, "aber hilflos und von der Technik allein gelassen." Ein weiterer Fluggast berichtet: "Die machen es hier alle ganz gut, aber es hakt natürlich vorne und hinten."

Am Morgen haben nach Information von NDR 90,3 aber alle Passagiere rechtzeitig ihre Maschinen erreicht.

