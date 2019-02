Stand: 03.02.2019 18:38 Uhr

Hamburger Flughafen: Ver.di kündigt Warnstreik an

Am Hamburger Flughafen müssen Passagiere morgen wieder mit Behinderungen durch einen Warnstreik rechnen. Diesmal hat die Gewerkschaft ver.di die Beschäftigten der Bodendienste und Gepäckabfertigung zur ganztägigen Arbeitsniederlegung aufgerufen. Von 3 Uhr früh bis zum Abend sollen die knapp 1.000 Beschäftigten der Bodenabfertigung die Arbeit ruhen lassen. Flugreisende müssen mit Verspätungen rechnen. Eine Ver.di-Sprecherin erklärte am Sonntagabend, sie rechne allerdings nicht mit Flugausfällen.

Erneut Warnstreik am Hamburger Flughafen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 03.02.2019 18:00 Uhr Autor/in: Oliver Wutke Die Gewerkschaft Ver.di ruft das Bodenpersonal am Hamburger Flughafen für Montag zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Es muss mit Verspätungen im Flugverkehr gerechnet werden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Einschränkung bei Abfertigung und anderen wichtigen Dienste

Betroffen sind nun am Montag drei Unternehmen, die am Hamburger Flughafen für den Busverkehr auf dem Vorfeld, die Abfertigung des Gepäcks und die Versorgung der Flugzeuge am Boden zuständig sind. Je nach Beteiligung könnten damit wichtige Dienste bei der Abfertigung lahmgelegt oder eingeschränkt werden.

Gewerkschaft fordert Lohnerhöhung

Ver.di begründet den kurzfristigen Streikaufruf mit einem unzureichenden Tarifangebot der Arbeitgeber. Die Gewerkschaft fordert monatlich 275 Euro mehr für alls rund 1.000 Beschäftigten Bodenverkehrsdienste am Hamburger Flughafen. Das Angebot der Unternehmen liege deutlich darunter. Seit der Privatisierung der Dienste seien die Löhne deutlich gesunken.

Streik zuletzt Mitte Januar

Zuletzt hatten am Hamburger Flughafen Mitte Januar gut 300 Beschäftigte der Sicherheitskontrollen gestreikt - zwei Drittel der Flüge fielen aus.

Weitere Informationen Streik: Auch im Norden fallen Flüge aus Wegen des Streiks an drei deutschen Flughäfen fallen heute auch Verbindungen auf norddeutschen Flughäfen aus. Besonders betroffen ist Hamburg. Dort sind fast 50 Eurowings-Flüge gestrichen. (10.10.2019) mehr Flugausfälle und Verspätungen - was nun? Immer wieder kommt es zu Flugausfällen und Verspätungen für Reisende. Wann darf man sein Ticket stornieren? Was passiert bei einem Streik? Ein Überblick über die Rechte. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 03.02.2019 | 18:00 Uhr