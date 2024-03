Hamburger Flughafen: Start in Feriensaison bisher ohne Probleme Stand: 15.03.2024 12:18 Uhr Nach den Streiks der vergangenen Tage hatte der Hamburger Flughafen heute mit deutlich mehr Passagieren gerechnet als sonst. Das liegt auch am Ferienstart in Hamburg und in Niedersachsen. Größere Probleme gab es bislang aber nicht.

Einzelne Flüge waren jedoch durch die Folgen des Streiks noch verspätet. Den Negativ-Rekord der Verspätungen am Morgen hält ein Eurowings-Flug mit Ziel Mallorca, der statt um kurz nach sechs Uhr erst zwei Stunden später abhob. Inzwischen sind aber die meisten Maschinen weitgehend pünktlich. Den nächsten größeren Ansturm erwartet der Flughafen im Laufe des Nachmittags, wenn besonders Familien mit Schulkindern in die Ferien starten. Zeitweise starten dann Flugzeuge im Minutentakt.

Streikpause beim Bodenpersonal der Lufthansa

Der Airport spricht aufgrund des Ferienstarts in Hamburg und in Niedersachsen von einem der verkehrsstärksten Tage. Dazu kommt, dass die Fluggesellschaften wegen der Streiks der vergangenen Tage Passagiere auf heute umgebucht hatten. Der Airport rät, mindestens zwei Stunden vor Abflug anzureisen und zügig zu den Sicherheitskontrollen zu gehen. Insgesamt rechnet der Flughafen heute mit mehr als 40.000 Passagieren. Im Tarifstreik um das Bodenpersonal der Lufthansa streben die Gewerkschaft ver.di und das Unternehmen nun eine Schlichtung an. Streiks soll es dort zumindest bis Ostern nicht mehr geben.

