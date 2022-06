Hamburger Flughafen: Sicherheitsalarm bringt Flugverkehr durcheinander Stand: 01.06.2022 15:03 Uhr Ein Zwischenfall im Sicherheitsbereich hat am Mittwoch den Flugverkehr ab Hamburg durcheinander gebracht.

Die Bundespolizei stoppte am Vormittag die Abfertigung am Hamburger Flughafen. Wegen polizeilicher Ermittlungen sei die zentrale Kontrollstelle geräumt worden, sagte ein Sprecher. Zwischenzeitlich konnten keine Flugzeuge starten. Am Mittag wurden die Sperrungen wieder aufgehoben.

Suche nach einem Passagier

Laut Bundespolizei sollte das Gepäck eines Passagiers nachkontrolliert werden. Der Reisende nahm seine Tasche aber einfach und verschwand. Die Mitarbeitenden der Sicherheitsfirma hatten ihn offenbar aus den Augen verloren. Um ein mögliches Sicherheitsrisiko ausschließen zu können, räumte die Bundespolizei daraufhin den gesamten Sicherheitsbereich - auch die Geschäfte mussten schließen. Nach einem Blick in die Video-Aufzeichnungen, konnte die Bundespolizei den gesuchten Passagier später ausfindig machen. In seinem Gepäck wurde nichts Gefährliches gefunden.

Es kommt zu Verzögerungen

Es habe keine Gefahr für den Luftverkehr bestanden, hieß es. Der Betrieb laufe wieder, es sei jedoch noch den gesamten Mittwoch über mit Verzögerungen zu rechnen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.06.2022 | 15:00 Uhr