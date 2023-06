Hamburger Flughafen: Polizeieinsatz wegen herrenlosem Wecker Stand: 04.06.2023 13:07 Uhr Aufregung am Hamburger Flughafen am Sonntagvormittag: Ein herrenloser Wecker in einem Flieger aus der Schweiz löste einen großen Polizeieinsatz aus.

Die aus Zürich kommende Maschine der "Helvetic Airways" war um kurz vor 10 Uhr in Fuhlsbüttel gelandet. Als die Passagiere schon von Bord gegangen waren, fand eine Servicekraft bei Reinigungsarbeiten einen Wecker mit Zeigern in dem Flugzeug. Daraufhin wurde vorsichtshalber die Bundespolizei alarmiert, die Entschärfer in die Maschine schickte. Diverse Feuerwehr-Fahrzeuge rasten auf das Rollfeld.

Absperrungen nach einer Stunde aufgehoben

Nach kurzer Untersuchung stellte sich heraus: Es handelte sich bei dem verdächtigen Gegenstand um einen ganz gewöhnlichen Wecker. Wer ihn im Flieger liegen gelassen hat, ist noch unklar. Nach rund einer Stunde konnten alle Absperrungen wieder aufgehoben werden. Mehrere Flugzeuge kamen verspätet in Hamburg an. Nach Angaben der Bundespolizei gab es aber keine nennenswerten Verzögerungen im Flugverkehr.

