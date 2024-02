Stand: 13.02.2024 08:19 Uhr Hamburger Flughafen: Per Haftbefehl gesuchter Steuersünder erwischt

Am Montag hat die Bundespolizei einen per Haftbefehl gesuchten Steuersünder am Hamburger Flughafen gefasst. Der 58-Jährige war bei einer stichprobenartigen Kontrolle aufgefallen. Der US-Amerikaner hatte eine Geldstrafe von knapp 14.500 Euro nicht bezahlt, das sollte er direkt nachholen. Das Geld konnte sich der Mann in einer Bankfiliale auszahlen lassen. Anschließend übergab er es an die Bundespolizei. Der Mann kam schließlich wieder auf freien Fuß. Seinen Flug über Paris nach Bangkok verpasste er jedoch.

