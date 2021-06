Hamburger Flughafen: Passagiermanager als "Problemlöser" Stand: 21.06.2021 17:23 Uhr Mithilfe einer zentralen Überwachungsstelle will der Hamburger Flughafen die Abfertigung der Reisenden beschleunigen. Der "Passagiermanager vom Dienst" soll von einer neuen Zentrale im Terminal 2 aus die Anfahrt zum Flughafen, die Parkplätze sowie das Geschehen im Terminal und auf der Pier im Blick behalten.

Das erklärte die Leiterin des Passagiermanagements, Stefanie Harder, am Montag. Ihre sechs zuständigen Kolleginnen und Kollegen bezeichnete sie als "Problemlöser vor Ort". Sie sollen auf den reibungslosen Ablauf achten und bei langen Schlangen für Abhilfe etwa durch mobile Teams sorgen. Auf Bildschirmen können die Passagiermanager die unterschiedlichen Bereiche des Airports sehen.

Bislang habe der Verkehrsleiter des Flughafens diese Aufgabe übernommen. Doch da er auch den Flugbetrieb auf dem Vorfeld beobachte, sei die Arbeit für ihn zu viel geworden, sagte Harder. Direkt neben der neuen Einrichtung soll künftig die Polizeiwache im Flughafen untergebracht werden.

Sicherheitskontrollen sollen beschleunigt werden

Die Bundespolizei will ihrerseits die Sicherheitskontrollen beschleunigen. Dafür wurden die 18 Kontrollspuren modernisiert. Künftig sollen drei Fluggäste in einer Spur gleichzeitig ihr Handgepäck auf des Band legen können. Allerdings ist der dreispurige Verkehr wegen der Corona-Abstände zurzeit noch nicht möglich, wie der Leiter der Bundespolizeiinspektion am Flughafen, Dirk Reitmaier, sagte. Nur zwei Reisende können nebeneinander in einer Spur stehen. Im Rahmen der Modernisierung der Kontrollspuren seien auch neue Röntgengeräte zur Durchleuchtung des Gepäcks angeschafft worden.

Sommerferien: Wieder mehr Betrieb

Zum Ferienstart wird es in Fuhlsbüttel täglich wieder rund 100 Starts und Landungen geben. Das ist allerdings noch deutlich weniger als vor der Corona-Krise. Die Anzahl der Flugbewegungen werde in diesem Sommer 60 bis 70 Prozent des Vor-Corona-Jahrs 2019 erreichen, schätzt Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler. Immer mehr Menschen entscheiden sich jetzt auch noch spontan für eine Flugreise - am beliebtesten sind die Ziele Spanien, die Türkei und Griechenland.

