Hamburger Flughafen: Noch einige Flugausfälle wegen Warnstreik Stand: 08.02.2024 07:01 Uhr Der Warnstreik des Bodenpersonals sollte heute Morgen um 7.10 Uhr enden. Flugreisende müssen sich aber auch danach noch auf Ausfälle bei der Lufthansa einstellen. Die Gewerkschaft ver.di hatte das Bodenpersonal gestern an mehreren Flughäfen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen - in Hamburg, aber auch in Hannover und Bremen kam es zu Ausfällen.

Der Warnstreik des Lufthansa-Bodenpersonals hat auch heute noch Folgen für den Flugplan des Hamburger Airports. Nach dem Komplettausfall aller 23 geplanten Lufthansa-Flüge gestern sind für den Vormittag vier weitere Flüge gestrichen worden, wie aus dem Abflugplan auf der Internetseite des Flughafens hervorgeht. Es handelt sich um drei Flüge nach München und einen Flug nach Frankfurt. Im Gegenzug fallen auch entsprechende Flüge von diesen beiden Drehkreuzen der Lufthansa aus. Insgesamt sind die Auswirkungen des Streiks am Hamburger Flughafen überschaubar, denn in der Hansestadt gibt es von der Lufthansa lediglich Zubringerflüge von und nach Frankfurt und München.

Ausfälle auch in Hannover und Bremen

In Hannover wurden gestern ebenfalls alle Lufthansa-Flüge gestrichen und auch in Bremen gibt es Ausfälle. Die Standorte Frankfurt, München, Berlin und Düsseldorf sind ebenfalls von dem Warnstreik betroffen. Die Lufthansa rechnet damit, dass insgesamt bis zu 90 Prozent ihrer für Mittwoch geplanten Flüge ausfallen. Der Warnstreik begann gestern um 4 Uhr und dauert offiziell bis heute um 7.10 Uhr.

Lufthansa: Bei abgesagten Flügen nicht zum Airport kommen

Die Lufthansa warnte davor, bei abgesagten Flügen zum Flughafen zu kommen. "Aufgrund des Streiks sind die Umbuchungsschalter leider nicht besetzt", teilte die Fluggesellschaft auf ihrer Internetseite mit. Das Unternehmen rechnet mit bundesweit mehr als 100.000 betroffenen Passagieren, die ihre Pläne ändern müssen. Kostenlose Umbuchungsmöglichkeiten stehen laut der Airline über die Internetseite lufthansa.com, die Kunden-App und über das Service-Center zur Verfügung. Tickets für innerdeutsche Flüge könnten in Gutscheine für Bahnfahrten umgewandelt werden.

Eurowings-Verbindungen nicht betroffen

Nicht betroffen von dem Warnstreik waren am Mittwoch die 30 Flüge der Lufthansa-Tochter Eurowings. Auch am Donnerstag sollen alle Eurowings-Flüge in Hamburg planmäßig stattfinden. Auch die Flüge der Lufthansa-Töchter Austrian und Swiss sollten vom Streik nicht betroffen sein.

Es geht um bundesweit 25.000 Beschäftigte

Hintergrund des Warnstreiks sind die konzernweit laufenden Tarifverhandlungen für die rund 25.000 Beschäftigten am Boden unter anderem bei der Deutschen Lufthansa, Lufthansa Technik und Lufthansa Cargo. Ver.di will mit dem Warnstreik den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Ein Angebot der Arbeitgeber in der zweiten Verhandlungsrunde am 23. Januar wurde zurückgewiesen - es geht etwa um als zu niedrig empfundene Erhöhungsschritte und die 36-monatige Laufzeit.

Ver.di fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt

Im laufenden Tarifkonflikt fordert ver.di 12,5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 500 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll es eine konzernweit einheitliche Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 3.000 Euro geben. Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 12. Februar in Frankfurt geplant. Ver.di drohe mit längeren Streiks, falls der Lufthansa-Vorstand sein Tarifangebot für das Bodenpersonal nicht deutlich nachbessert.

Erst in der vergangenen Woche hatte es Warnstreiks gegeben, bei denen auch der Hamburger Flughafen betroffen war. Nach einem Ausstand der Luftsicherheitskräfte und dem Ausfall aller Abflüge am Donnerstag hatte die Gewerkschaft ver.di die Bodenverkehrsdienstleister am Freitag dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen.

