Stand: 07.06.2022 10:57 Uhr Hamburger Flughafen: Im Mai mehr als eine Million Passagiere

Im Mai hat der Hamburger Flughafen erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie mehr als eine Million Passagiere pro Monat gezählt. Rund 1,1 Millionen An- und Abreisende nutzten den Flughafen, was 68 Prozent des Aufkommens vom Mai 2019 in der Vor-Corona-Zeit entspricht. Vor allem an den Spitzentagen während des Himmelfahrtswochenendes und der Maiferien mit bis zu 45.000 Reisenden pro Tag bildeten sich an den Sicherheitskontrollen lange Schlangen. Wegen Personalmangels könne es auch in den kommenden Wochen zu längeren Wartezeiten kommen, so der Airport. | Sendedatum NDR 90,3: 07.06.2022 12:00