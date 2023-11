Stand: 29.11.2023 20:41 Uhr Hamburger Flughafen: Eurowings-Maschine rutscht von Landebahn

Glatteis am Mittwochabend am Hamburger Flughafen: Ein Airbus von Eurowings rutschte nach der Landung von der Piste, auf dem Weg zum Terminal. Das Flugzeug kam aus Stuttgart und hatte 89 Reisende an Bord. Verletzt wurde laut Eurowings niemand. Busse brachten die Menschen aus dem Flugzeug anschließend zum Terminal.

