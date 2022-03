Hamburger Flughafen: Alle Abflüge für heute gestrichen Stand: 15.03.2022 09:22 Uhr Mitten in den Frühjahrsferien wurden heute am Hamburger Flughafen im Zuge eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals alle geplanten Abflüge gestrichen, da die Sicherheitskontrollen geschlossen wurden. Auch Flugankünfte sind betroffen.

"Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle 87 Abflüge gestrichen, die heute für Hamburg geplant waren", teilte der Hamburg Airport am Dienstagmorgen mit. Die Sicherheitskontrollen für die Passagiere seien ganztägig geschlossen, daher fänden keine Abflüge statt. Alle Fluggäste, die am Dienstag von Hamburg aus starten wollten, wurden gebeten, nicht zum Flughafen zu kommen und Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen. Bei den Ankünften wurden 18 von 89 geplanten Landungen gestrichen. Eventuell kommen den Angaben zufolge im Laufe des Tages weitere Streichungen hinzu.

Bundesweiter Tarifkonflikt

Im bundesweit laufenden Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte an Flughäfen rief die Gewerkschaft Ver.di Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle heute auch in Hamburg zu einem ganztägigen Warnstreik auf. Die Flughafengesellschaft empfahl allen Reisenden, "sich vor der Anreise zum Flughafen über den Status ihres Fluges zu informieren". Schon am Montag gab es Warnstreiks an den Flughäfen Düsseldorf, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig. Zusammen mit Hamburg sollen heute die Flughäfen Frankfurt, Stuttgart sowie Karlsruhe/Baden-Baden bestreikt werden.

Im Tarifkonflikt mit dem Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) lauten fordert die Gewerkschaft Ver.di mindestens ein Euro mehr pro Stunde. Zudem gehe es darum, verschiedene Gruppierungen, die zwar gleiche Aufgaben übernehmen, aber unterschiedlich dafür bezahlt werden gleichzustellen. Ein sogenannter “Luftsicherheitsassistent” verdiene nach Tarif 19€ pro Stunde - andere Beschäftigte aber weniger. Gleiches gelte für eine Angleichung der Löhne in den Bundesländern - im Osten verdienen die Sicherheitsleute laut Ver.di weniger als im Westen. Drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen.

Streik fällt in die Hamburger Frühjahrsferien

"Wir wissen, dass in Hamburg noch Ferien sind und wir wünschen allen von Herzen einen schönen Urlaub. Leider sind wir aufgrund des Verhaltens der Arbeitgeber gezwungen, vor der kommenden Verhandlungsrunde am 16. und 17. März spürbaren Druck zu machen", sagte ver.di-Verhandlungsführer Wolfgang Pieper laut Mitteilung seiner Gewerkschaft am Montag. "Aus Solidarität mit unseren Kolleginnen und Kollegen in Frankfurt und Stuttgart" habe man beschlossen, sich deren Warnstreiks beim Sicherheitsdienstleister Frasec anzuschließen.

