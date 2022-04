Hamburger Fischmarkt öffnet heute wieder in vollem Umfang Stand: 03.04.2022 06:06 Uhr

Aale-Dieter, Schoko-Johnny und Bananen-Fred haben ihr Kommen angekündigt. Die Marktschreier dürfen ihre Produkte wieder aus vollem Halse anbieten, wie das Bezirksamt Altona mitteilte. Das Schreien war bislang noch untersagt. Zudem durften nach der teilweisen Wiederöffnung des Marktes im vergangenen Juli bislang nur die Hälfte der Stände aufgebaut werden. Das soll sich aber ab heute wieder ändern.

AUDIO: Altonaer Fischmarkt ab dem 3. April wieder in altbewährter Form (1 Min) Altonaer Fischmarkt ab dem 3. April wieder in altbewährter Form (1 Min)

In den vergangenen Wochen sei mit Hochdruck daran gearbeitet worden, den Traditionsmarkt wieder in vollem Umfang zu ermöglichen, sagte Bezirksamtschefin Stefanie von Berg (Grüne). "Das ist nicht nur für all die Besucherinnen und Besucher schön, die sich in den vergangenen beiden Jahren nach dem pulsierenden Markt gesehnt haben, es ist insbesondere für die Marktkaufleute eine wirtschaftlich bedeutende Entscheidung."

"Marktschreier haben ihre Akkus aufgeladen"

Klaus Moritz, Vizepräsident des Landesverbands des Ambulanten Gewerbes und der Schausteller, zeigte sich zuversichtlich, dass alle Händler zurückkehren und den Fischmarkt in altem Glanz erstrahlen lassen werden. "Die besten Marktschreierinnen und Marktschreier der Welt haben die lange Pause genutzt, um ihre Akkus aufzuladen und freuen sich darauf, die Besucherinnen und Besucher stimmgewaltig mit ihrem Können und ihrer Ware zu beeindrucken. Sonntags an der Hafenkante Fisch, Obst, Pflanzen und noch viel mehr zu verkaufen und gleichzeitig Spaß mit dem Publikum zu haben ist für uns nicht nur Beruf, sondern auch Berufung."

Im März 2020 musste der Hamburger Fischmarkt wegen der Corona-Pandemie den Betrieb einstellen. Im Juli 2021 durfte er vorerst unter Auflagen und mit der Hälfte der Stände wieder öffnen. Der Fischmarkt soll auch künftig von 5 bis 9.30 Uhr stattfinden.

