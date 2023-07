Stand: 27.07.2023 18:20 Uhr Hamburger Feuerwehrmann hilft telefonisch bei Geburt

Ein Hamburger Feuerwehrmann hat am Donnerstag einer Frau telefonisch bei der Geburt ihres Kindes geholfen. Am Morgen hatte ein Mann den Notruf gewählt, weil bei seiner Frau die Wehen einsetzten. Der Beamte am anderen Ende der Leitung betreute sie am Telefon, während sie das Kind auf die Welt brachte. Als nach wenigen Minuten ein Rettungswagen eintraf, war der kleine Junge bereits wohlauf ins Leben gestartet.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 27.07.2023 | 19:00 Uhr