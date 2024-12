Hamburger Feuerwehr will Menschen für ihre Arbeit sensibilisieren Stand: 14.12.2024 20:06 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat sich mit einem Appell an die Hamburgerinnen und Hamburger gewendet. Zusammen mit der Gewerkschaft ver.di wollen sie auf die belastende Arbeit mit zu wenig Personal hinweisen.

Um mit Passantinnen und Passanten ins Gespräch zu kommen, hatten sich am Samstagnachmittag einige Feuerwehr-Leute und ver.di am Ida-Ehre-Platz an der Mönckebergstraße versammelt. Sie beklagen, dass die Anforderungen und die Anzahl der Einsätze der Feuerwehr und Rettungsdienste steigen, es aber nicht mehr Personal gäbe.

Hamburger Feuerwehr mit Forderungen an Politik

Außerdem appellierten sie erneut, den Rettungsdienst nur im Notfall zu rufen. Von der Politik fordertenn sie, mehr Personal einzustellen und die Arbeitsbedingungen zu verbessern, damit die Feuerwehr insgesamt entlastet werden könne.

