Stand: 17.02.2021 10:44 Uhr Hamburger Feuerwehr warnt vor Gefahrstoffwolke

Im Hamburger Hafen hat es am Mittwoch einen Gefahrgutunfall gegeben. Die Feuerwehr warnte vor einer Gefahrstoffwolke und forderte Anwohnerinnen und Anwohner dazu auf, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Autofahrerinnen und Autofahrer wurden gebeten, den Bereich zu meiden.

Auf einem Firmengelände am Roßweg im Stadtteil Steinwerder in der Nähe der Köhlbrandbrücke war am Morgen ein Fass mit einer giftigen Chemikalie leckgeschlagen. Ersten Erkenntnissen zufolge waren zuvor in einer Halle zwei Gabelstapler kollidiert. Als der Stoff an der Luft reagierte, wurde der Bereich sofort geräumt. Verletzt wurde niemand. Was genau sich in dem 200 Liter fassenden Behälter befindet, ist noch unklar. Feuerwehrleute in Schutzanzügen versuchen nun, das beschädigte Fass zu bergen.

AUDIO: Gaswolke über Steinwerder (1 Min)

