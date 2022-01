Hamburger Feuerwehr warnt vor Gaswolke in Neuallermöhe Stand: 22.01.2022 14:03 Uhr Die Hamburger Feuerwehr warnt derzeit vor einer Erdgaswolke im Stadtteil Neuallermöhe. Zu dem Gasaustritt kam es den Angaben zufolge bei einem Unfall in der Nähe der Hans-Stoll-Straße.

Ein Bagger hatte dort am Sonnabend eine größere Gasleitung beschädigt. Es handele sich dabei um eine 18-Bar-Hochdruckleitung, erklärte ein Polizeisprecher. Die Feuerwehr appellierte, das betroffene Gebiet zu meiden. Anwohnerinnen und Anwohner sollen in den Gebäuden bleiben, Fenster und Türen schließen sowie Lüftungen und Klimaanlagen abschalten. Sie sollen keine Streichhölzer, Feuerzeuge oder Ähnliches benutzen. Offenes Feuer könne in Kombination mit ausströmendem Gas zu Explosionen und Bränden führen.

Autobahn 25 gesperrt

Der Polizei zufolge wurde ein Sperrradius von 1.000 Metern festgelegt. Ob im gesamten Sperrgebiet die Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen, ist noch unklar. Die Polizei rechnete am frühen Nachmittag damit, dass eine erhebliche Anzahl an Wohngebäuden vorsorglich geräumt werden muss. Das Bezirksamt bereitet eine Notunterkunft vor. Die Autobahn 25 wurde voll gesperrt. Die Sperrung betrifft den Abschnitt zwischen den Anschlusstellen Hamburg-Allermöhe und Hamburg-Nettelnburg.

