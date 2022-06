Stand: 21.06.2022 18:40 Uhr Hamburger Feuerwehr übergibt fünf Rettungswagen an Ukraine

Die Hamburger Feuerwehr will weitere Hilfslieferungen nach Kiew schicken. Am kommenden Montag sollen Einsatzkräfte mit fünf Rettungswagen von Hamburg zur polnisch-ukrainischen Grenze fahren. Dort werden die Wagen an ukrainische Rettungskräfte übergeben. Bereits im April hatten Hamburger Feuerwehrleute zwei Gerätewagen und Medikamente nach Polen gebracht, als Unterstützung für die Sanitäter und Sanitäterinnen im Ukraine-Krieg. | Sendedatum NDR 90,3: 21.06.2022 19:00