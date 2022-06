Stand: 23.06.2022 11:04 Uhr Hamburger Feuerwehr spendet Rettungswagen für Ukraine

Die Hamburger Feuerwehr will fünf Rettungswagen für die Ukraine spenden. Im Rahmen des Hilfsabkommens zwischen Hamburg und Kiew gab es eine entsprechende Anfrage. Die Fahrzeuge sollen am Montag beladen und mit Rettungsdienstmaterial auf den Weg gebracht werden. Die Aktion wird von Hanseatic Help und der Initiative "WeAreAllUkrainians" unterstützt, an der auch der frühere Boxprofi Wladimir Klitschko beteiligt ist. Die Hamburger Feuerwehr hatte bereits im April zwei Gerätewagen gespendet. | Sendedatum NDR 90.3: 23.06.2022 11:00

