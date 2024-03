Stand: 19.03.2024 19:12 Uhr Hamburger Feuerwehr rettet Reiterin und Pferd aus Graben

Am Montagabend ist in Hamburg-Allermöhe eine Reiterin mit ihrem Pferd in einen Wassergraben gestürzt. Offenbar war das Tier auf einem dunklen Reit-Pfad ausgerutscht. Ein Tierarzt setzte dem Pferd eine Beruhigungsspritze. Anschließend gelang es den Helfenden mit Feuerwehr-Schläuchen und einem Radlader das Tier aus dem Matsch zu ziehen. Das Pferd blieb bei dem Unglück unverletzt, die Reiterin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 19.03.2024 | 19:30 Uhr