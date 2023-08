Stand: 23.08.2023 17:49 Uhr Hamburger Feuerwehr rettet Pferd in Billwerder aus Graben

In Hamburg-Billwerder ist Dienstagabend ein Pferd durch die Feuerwehr gerettet worden. Das Tier war bei einer Reiterpause in einen Graben gerutscht. Aus eigener Kraft kam Wallach Chico am Billwerder Billdeich nicht mehr nach oben, deshalb alarmierte die Reiterin die Feuerwehr. Zusätzlich kam ein Tierarzt an die Einsatzstelle. Zwei Stunden dauerte der Einsatz, dann stand Chico wieder auf eigenen Beinen und konnte zur Erleichterung seiner Reiterin unverletzt nach Hause traben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 23.08.2023 | 18:00 Uhr