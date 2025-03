Hamburger Feuerwehr präsentiert drei Elektro-Einsatzfahrzeuge Stand: 17.03.2025 19:37 Uhr Die Hamburger Feuerwehr hat ihr erstes voll elektrisches Löschfahrzeug erhalten. Nach vier Jahren Planung und Entwicklung wurde es am Montag in der Hafencity vorgestellt. Auch zwei elektrische Rettungswagen wurden übergeben.

Das voll elektrische Löschfahrzeug wird aktuell an der Feuer- und Rettungswache Rotherbaum erprobt. Laut Hersteller kann es mit seinem höhenverstellbaren Fahrwerk bis zu 80 Zentimeter tiefes Wasser durchqueren. Außerdem wurden am Montag auch zwei voll elektrische Rettungswagen übergeben. Diese werden zunächst an den Feuerwehrwachen in Billstedt und am Berliner Tor stationiert.

Nachhaltig und besonders wendig

Mit den neuen Fahrzeugen setze Hamburg ein starkes Zeichen für eine nachhaltige Feuerwehr, sagte Feuerwehrchef Jörg Sauermann bei der Vorstellung. Neben Umweltaspekten seien die Fahrzeuge aber auch sehr leise und wendig. Zusätzlich haben die Rettungswagen den Angaben nach einen sehr niedrigen Schwerpunkt - was vor allem für Patientinnen und Patienten mehr Komfort bringen soll. Weil auch die Fahrtragen beider Rettungswagen elektrisch betrieben werden, sorgen sie dafür, dass Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit entlastet werden.

Generator als Backup-Lösung

Da die Fahrzeuge bei den Einsätzen im Stadtgebiet nur kurze Wege zurücklegen und im Anschluss direkt aufgeladen werden, stellen die Reichweiten kein Problem dar. Als Backup bei den Einsätzen haben die Löschfahrzeuge einen Generator an Bord, der bei Bedarf zugeschaltet werden kann.

Zwei E-Fahrzeuge seit dem Sommer in Betrieb

Zwei sogenannte elektrische Kommandowagen befinden sich schon seit Juni 2024 im Probebetrieb. Sie stehen der Feuerwehr-Pressestelle und leitenden Notärzten und -ärztinnen zur Verfügung.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburg Journal | 17.03.2025 | 19:30 Uhr