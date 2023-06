Stand: 26.06.2023 06:38 Uhr Hamburger Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Barmbek

In einem Mehrfamilienhaus in der Oberaltenallee in Barmbek hat am Sonntagabend eine Wohnung gebrannt. Das Feuer war in einer Küche im ersten Stock ausgebrochen. Mehr als 20 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Sie konnten den Brand schnell löschen und retteten auch einen Hund aus der verqualmten Wohnung.

