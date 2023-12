Stand: 02.12.2023 06:28 Uhr Hamburger Feuerwehr löscht Kellerbrand in Barmbek-Nord

Die Hamburger Feuerwehr hat am Freitagabend bei einem Kellerbrand in Barmbek-Nord mehrere Menschen gerettet. Teilweise waren die Bewohnerinnen und Bewohner des Mehrfamilienhauses in der Schmachthäger Straße auf den Balkon geflüchtet. Denn das Treppenhaus war stark verqualmt. Ein Mann kam verletzt ins Krankenhaus. Mehrere Wohnungen mussten anschließend belüftet werden. | NDR 90,3: 02.12.2023 06:30 Uhr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 02.12.2023 | 06:30 Uhr