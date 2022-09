Stand: 18.09.2022 17:58 Uhr Hamburger Feuerwehr löscht Brand in Reisebus

In Hamburg hat am Sonntagnachmittag ein Reisebus gebrannt. Laut Polizei war offenbar der Motor während der Fahrt in Brand geraten, wie NDR 90,3 berichtete. Der Fahrer stoppte dann in der Hindenburgstraße in Hamburg-Groß Borstel. Im Bus waren keine Passagiere. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Verletzt wurde niemand.

