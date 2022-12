Hamburger Feuerwehr löscht Brände in der Weihnachtsnacht Stand: 25.12.2022 09:50 Uhr In Hamburg ist in der Nacht zu Sonntag in zwei Häusern Feuer ausgebrochen. Betroffen sind ein Mehrfamilienhaus auf der Veddel sowie ein Einzelhaus in Wohldorf-Ohlstedt.

In dem Mehrfamilienhaus in der Veddeler Brückenstraße hat der Brand im Treppenhaus begonnen. Kurz vor drei Uhr war die Feuerwehr mit mehreren Löschzügen vor Ort. Ein Bewohner erlitt leichte Rauch- und Brandverletzungen, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Das Mehrfamilienhaus ist im Moment nicht bewohnbar.

In der Straße Dorfgrund in Wohldorf-Ohlstedt war die Feuerwehr in den Morgenstunden im Einsatz. Dort hatte die Terassen-Konstruktion eines Einzelhauses Feuer gefangen. Verletzt wurde aber niemand. Die Bewohnerin des Hauses war zum Zeitpunkt des Brandes nicht zu Hause.

