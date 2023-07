Stand: 29.07.2023 17:53 Uhr Hamburger Feuerwehr birgt leblosen Körper aus der Alster

Die Hamburger Feuerwehr hat am Sonnabend eine Leiche aus der Alster gezogen. Die Rettungskräfte seien am Vormittag zum Ufer an der Kennedy-Brücke gerufen worden, so ein Sprecher. Dort wurde eine leblose Person aus dem Wasser geholt - alle Reanimations-Versuche blieben erfolglos. Weitere Angaben zur Identität und zu den Umständen des Vorfalls konnte die Feuerwehr nicht machen.

