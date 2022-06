Stand: 29.06.2022 14:13 Uhr Hamburger Feuerkasse übergibt 40.000 "Kinderfinder" an Feuerwehr

Die Hamburger Feuerkasse hat am Mittwoch 40.000 sogenannte Kinderfinder an die Feuerwehr Hamburg übergeben. Die Kinderfinder sind leuchtend gelbe Aufkleber. Sie sollen an Türen von Kinderzimmern angebracht werden, um bei einem Brand den Einsatzkräften bei der Orientierung zu helfen. So können im Notfall die jüngsten Familienmitglieder schnell entdeckt werden. | Sendedatum NDR 90,3: 29.06.2022 14:00