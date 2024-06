Hamburger Fanfest startet heute mit dem EM-Eröffnungsspiel Stand: 14.06.2024 15:18 Uhr Anpfiff auf dem Heiligengeistfeld: Mit dem Eröffnungsspiel der Fußball-Europameisterschaft startet heute Abend das Hamburger Fanfest.

Das Spiel Deutschland gegen Schottland beginnt um 21 Uhr. Die Fan Zone und das große Public-Viewing-Gelände auf dem Heiligengeistfeld öffnen bereits um 17 Uhr ihre Tore. Zur Einstimmung spielt ab 18.30 Uhr die Rockband Madsen auf der Event Stage, durch den Abend führt NDR Moderator Yared Dibaba.

Public-Viewing-Bereich und Fan Zone voneinander getrennt

Während der Fußball-EM werden beim Hamburger Fanfest im Public-Viewing-Bereich auf einem 100 Quadratmeter großen Screen alle Spiele der deutschen Nationalmannschaft, die fünf Spiele im Hamburger Volksparkstadion sowie alle Spiele der K.o.-Runden übertragen. In der Fan Zone werden außerdem alle 51 Spiele live auf mehreren Bildschirmen gezeigt. Die genauen Öffnungszeiten richten sich nach den jeweiligen Begegnungen des Tages. Ende ist um 23.30 Uhr. Gibt es eine Verlängerung, bleiben die Fan Zone und das Public-Viewing-Gelände bis 30 Minuten nach Spielende geöffnet.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln empfohlen

Parkplätze in der Umgebung gibt es kaum, die Besucherinnen und Besucher sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Das große Areal für das Public Viewing ist am besten über die U-Bahn-Station St. Pauli zu erreichen. Dort fährt die U-Bahn-Linie 3 hin. Für diejenigen, die mit der S-Bahn anreisen, ist die Station Reeperbahn die nächstgelegene Haltestelle. Der im Norden angrenzende Bereich der Fan Zone ist am besten über die U-Bahn-Station Feldstraße (U3) oder die U-Bahn-Station Messehallen (U2) zu erreichen. Für diejenigen, die mit dem Fahrrad kommen, gibt es an der Glacischaussee einen großen Fahrradparkplatz.

Alle Informationen gibt es auch auf der Internetseite www.fanzone.hamburg.de.

