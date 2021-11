Hamburger FDP trifft sich zu Parteitag Stand: 07.11.2021 06:00 Uhr Die Hamburger FDP kommt heute zu einem Parteitag zusammen. Auf der Tagesordnung im Hotel Grand Elysée stehen unter anderem die Bilanz des Bundestagswahlkampfes, aber auch ein Grundsatzprogramm.

Damit wollen die Elbliberalen in der kommenden Hamburgischen Bürgerschaft wieder eine größere Rolle spielen. Erste Anträge zu den Themen Wohnen und Verkehr legt der Landesvorstand beim Parteitag vor.

Aber auch die Koalitionsverhandlungen in Berlin sollen zur Sprache kommen. Es werde sicher nicht um Inhalte gehen, aber um den Umgang miteinander und die Stimmungslage, sagte ein Sprecher der Elbliberalen. Wichtige Wahlen stehen auf dem Parteitag demnach aber nicht an. Die FDP zeigt den Parteitag auch in einem Livestream.

Zwei Hamburger FDP-Abgeordnete bei Ampel-Verhandlungen

SPD, Grüne und FDP führen derzeit in Berlin Detailgespräche über die Bildung einer neuen Bundesregierung. Insgesamt 22 Arbeitsgruppen sollen bis zum 10. November Positionen erarbeiten. Für die Hamburger FDP nehmen der Landesvorsitzende Michael Kruse und die Europaabgeordnete Svenja Ilona Hahn an den Verhandlungen teil.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.11.2021 | 15:00 Uhr