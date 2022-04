Hamburger FDP fordert Stopp des Rückbaus des Kraftwerks Moorburg Stand: 02.04.2022 12:57 Uhr

Der Parteitag steht ganz im Zeichen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Die Generalkonsulin der Ukraine in Hamburg, Iryna Tybinka, hat als Ehrengast an die Solidarität Deutschlands appelliert und weitere Waffenlieferungen und ein striktes Energieembargo gegen Russland gefordert. Die Hamburger FDP, so der Landesvorsitzende Michael Kruse in seiner Rede, werde nicht ruhen, bis dieser Krieg vorbei ist. Es sei Aufgabe aller, für den Frieden und die Freiheit der Ukrainer aufzustehen.

Kohlekraftwerk Moorburg als Reserve

Dazu gehöre auch, sich unabhängig von russischen Energielieferungen zu machen. Der Leitantrag fordert hier unter anderem, Hamburg zu einem bedeutenden Umschlagplatz für Flüssiggas zu machen. Auch das Kohlekraftwerk Moorburg solle als Reserve erhalten werden. Nur einen Nebenaspekt hat die Corona-Politik gespielt. Im Vorfeld geäußerte Kritik am Landesvorsitzenden, gegen die sogenannte Hotspot-Regel zu klagen, ist auf dem Parteitag nur eine Minderheitenposition.

