Hamburger Engelsaal offenbar in finanziellen Schwierigkeiten

Der Hamburger Engelsaal steckt in einer Krise. Das kleine Operetten- und Musicaltheater am Valentinskamp hat alle Veranstaltungen für diesen Monat abgesagt. Nach Informationen von NDR 90,3 befindet sich das Haus in einer erheblichen finanziellen Schieflage. Offenbar können derzeit keine Gagen mehr an Künstlerinnen und Künstler gezahlt werden. Wie es weitergeht, ist noch ungewiss.

