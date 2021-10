Hamburger Elektronikhändler erwarten Engpässe zur Weihnachtszeit Stand: 07.10.2021 08:24 Uhr Smartphones, Tablets & Haushaltsgeräte stehen oft ganz oben auf den Weihnachts-Wunschlisten der Deutschen. Und gerade diese Waren werden nun knapp. Die MediamarktSaturn-Gruppe warnt vor Engpässen zur Weihnachtszeit.

Ausgerechnet die kleinsten Bauteile bringen die größten Elektronikhändler weltweit in Bedrängnis und könnten für Lieferengpässe sorgen. Seit Monaten mangelt es an sogenannten Halbleitern. Diese braucht man, um Mikrochips herzustellen und die stecken in sämtlichen Elektrogeräten. Doch nicht nur die Chips scheinen zu fehlen.

Lage gerade für kleinere Betriebe angespannt

Durch die Corona-Krise hapere es überall, klagt man beim Hamburger Elektrofachhandel Buddenhagen. Aktuell seien die Lager der fünf Filialen noch gut gefüllt. Auf die Ware hätte man allerdings mehrere Monate gewartet. Und je näher das Weihnachtsfest rückt, desto angespannter wird die Lage, vor allem für kleinere Betriebe.

AUDIO: Hamburger Elektronikhändler rechnen mit Lieferengpässen (1 Min) Hamburger Elektronikhändler rechnen mit Lieferengpässen (1 Min)

Nur eine vorübergehende Situation

Der Handelsverband Nord betont dabei, es handele sich um eine vorübergehende Situation. Sowohl die Lieferketten als auch die Preise dürften sich im neuen Jahr stabilisieren. Und auch MediaMarktSaturn zeigt sich optimistisch, den Kunden alle Weihnachtswünsche erfüllen zu können.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 Aktuell | 07.10.2021 | 08:00 Uhr