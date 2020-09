Stand: 21.09.2020 06:18 Uhr - NDR 90,3

Hamburger Elbtunnel ist nach Sperrung wieder frei

Der Hamburger Elbtunnel ist nach einer 55-stündigen Sperrung wie geplant am Montagmorgen gegen 5 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Baumaßnahmen waren wie geplant in der Nacht abgeschlossen worden, wie ein Sprecher der Verkehrsleitzentrale Hamburg sagte. Am Wochenende hatte die Sperrung zu erheblichen Verkehrsbehinderungen geführt.

Die Sperrung hatte am Freitagabend um 22 Uhr begonnen. Gesperrt war die Autobahn in Richtung Süden ab der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark bis Hamburg-Hausbruch. In Richtung Norden war die Autobahn 7 zwischen Hamburg-Heimfeld und -Volkspark nicht passierbar.

Zeitweise 30 Kilometer Stau

Auf der Autobahn 1 staute sich der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Bargteheide und Hamburg-Stillhorn zeitweise auf rund 30 Kilometern. In Fahrtrichtung Norden erstreckte sich der Stau auf rund zehn Kilometern zwischen Maschener Kreuz und Stillhorn, wie eine Sprecherin der Verkehrsleitstelle sagte. Auch im Hamburger Stadtgebiet kam der Verkehr nur langsam voran. Der gesamte Ring 1 und alle Zubringerstrecken zur A1 waren verstopft.

A7-Ausbau steht hinter Maßnahmen

Hintergrund der Sperrung sind vorbereitende Bauarbeiten zur Verbreiterung der Autobahn im Hafengebiet auf acht Spuren. Aktuell steht der Abriss der Autobahnrampe am Elbtunnel in Waltershof an. In einigen Monaten sollen zwei Fahrstreifen abgerissen und dann vorübergehend über einen Hilfsdamm geführt werden. Dafür braucht der Elbtunnel-Computer eine neue Software. Zudem entfernen Arbeitstrupps südlich der Elbe mehrere Verkehrszeichenbrücken. Auch nördlich des Elbtunnels in Altona tut sich was: Dort werden die abzureißenden Autobahnbrücken eingerüstet.

