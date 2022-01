Hamburger Elbtunnel: Dritte Röhre für einen Monat gesperrt Stand: 30.01.2022 09:11 Uhr Ab Montag um 20 Uhr wird für einen ganzen Monat eine von vier Röhren im Elbtunnel gesperrt. Für die Zeit soll es zwar in beiden Richtungen weiter drei Fahrstreifen geben, erfahrungsgemäß führt eine solche Sperrung zumindest an den ersten Tagen trotzdem zu Staus.

Erst Ende Februar soll die Röhre wieder frei sein - wenn alles nach Plan läuft. Im Tunnel wird die komplette Verkehrsanlage auf LED-Technik umgestellt. Das bedeutet für alle, die durch den Tunnel müssen: Es gibt weiter drei Fahrstreifen in Richtung Norden und drei Fahrstreifen in Richtung Süden.

Sperrung kann zu Staus führen

Die zweite Röhre wird aufgeteilt: Dort führt dann ein Fahrstreifen in Richtung Norden, der andere in Richtung Süden. Damit alles sicher abläuft, ist vor dem Tunnel dann nur noch Tempo 60 erlaubt. Zu den Baustellen am Elbtunnel kommt also eigentlich noch eine weitere dazu. Das kann vor allem in den ersten Tagen zu Staus führen, bis sich die Autofahrenden an die neue Regelung gewöhnt haben.

Verkehrstechnik im Elbtunnel wird erneuert

Die ersten drei Tunnelröhren des Elbtunnels sind Anfang der 1970er-Jahre in Betrieb gegangen. 2002 wurde dann die vierte Tunnelröhre eröffnet. Dabei wurde die komplette Verkehrstechnik im Elbtunnel erneuert. Nun soll die Verkehrstechnik nach und nach in den einzelnen Tunnelröhren auf den neuesten Stand der Technik gebracht werden, beginnend in der dritten Tunnelröhre.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.02.2021 | 10:00 Uhr