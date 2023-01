Hamburger Elbphilharmonie ziert neue Zwei-Euro-Münze Stand: 18.01.2023 14:44 Uhr Bald kann mit der Elbphilharmonie auch bezahlt werden: Am 24. Januar wird eine neue Zwei-Euro-Münze mit dem Hamburger Konzerthaus als Motiv herausgegeben.

Bis zu 30 Millionen solcher Münzen sollen in Umlauf gebracht werden, wie die Bundesbank mitteilte. "Die Elbphilharmonie ist uns lieb & teuer - und bald kann man auch mit ihr bezahlen", twitterte Hamburgs Finanzsenator Andreas Dressel (SPD) am Mittwoch. Die Prägung laufe in der Hamburgischen Münze auf Hochtouren.

Neue Serie mit Wahrzeichen aus den Bundesländern

Die Münze bildet nach Angaben der Bundesbank den Auftakt der Serie "Bundesländer II", bei der jährlich ein Land durch die Ausgabe einer Zwei-Euro-Umlaufmünze mit einem prägnanten Wahrzeichen gewürdigt werden soll. Die Reihenfolge der Länder richtet sich nach der Präsidentschaft im Bundesrat.

Weitere Informationen Elbphilharmonie in Hamburg: Besuch der Plaza bleibt kostenlos Laut Kultursenator Brosda bekommt die Betriebsgesellschaft mehr Geld, damit kein Eintritt von Besuchern verlangt werden muss. mehr Elbphilharmonie - Hamburgs stolzes Wahrzeichen Die Elbphilharmonie entwickelt sich zum größten Besuchermagneten Hamburgs. Hier finden Sie Informationen zu Programm und Ticket-Kauf sowie alles rund um die spektakuläre Eröffnung. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.01.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Elbphilharmonie