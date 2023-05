Stand: 23.05.2023 10:46 Uhr Hamburger Einzelhandel: Ver.di bereitet weiteren Warnstreik vor

Die Menschen in Hamburg müssen sich auf einen weiteren Warnstreik im Einzelhandel einstellen. Wie die Gewerkschaft ver.di am Dienstag mitteilte, will sie neue Proteste vorbereiten. Ihr reicht das aktuelle Angebot der Arbeitgeber in den Tarifverhandlungen nicht. Die Gewerkschaft fordert 2,50 Euro mehr pro Stunde bei einer Laufzeit von 12 Monaten. Die Arbeitgeber bieten insgesamt 7,5 Prozent in mehreren Stufen und eine Einmalzahlung von 750 Euro. Ende vergangener Woche hatte es die ersten Warnstreiks im Hamburger Einzelhandel gegeben.

