Stand: 24.11.2023 20:43 Uhr Hamburger Ehepaar in Polen erschossen: Verdächtiger festgenommen

Mehr als elf Jahre nach dem gewaltsamen Tod eines Hamburger Camper-Ehepaars in Warschau haben polnische Ermittler einen Tatverdächtigen festgenommen. Der 67-Jährige sitze in Untersuchungshaft, sagte ein Sprecher der Bezirksanwaltschaft. Die DNA des Verdächtigen sei am Tatort gesichert worden. Das Ehepaar war im Mai 2012 mit Schussverletzungen in der Nähe einer Warschauer Kleingartenanlage gefunden worden.

