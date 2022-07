Hamburger Dom: Sommerdom startet ohne Corona-Auflagen Stand: 20.07.2022 14:54 Uhr Am Freitag startet in Hamburg der Sommerdom. Auf dem Heiligengeistfeld sind insgesamt 239 Schaustellerbetriebe dabei. Unter den Attraktionen gibt es vier Neuheiten.

Neu dabei sind der "Rock & Roll" mit einer 360-Grad-Rotation und die "Krake XXL", bei der an fünf großen Armen jeweils vier Gondeln hängen, die sich in alle Richtungen drehen. Weitere Neuheiten sind das Laufgeschäft "Police Department" und der fliegende Teppich "Pool Party", mit dem es 16 Meter hoch in die Luft geht. Ein Comeback feiert das Fahrgeschäft "Airwolf - Sky Control". Aber auch Klassiker wie die Wilde Maus oder das Riesenrad sind dabei.

Neue Attraktionen beim Sommerdom 2022 in Hamburg

Keine Corona-Regeln mehr beim Dom

Der Dom findet wieder wie vor der Corona-Pandemie statt. Alle Auflagen fallen weg. Auch die Eventfläche kehrt zurück mit historischen Fahrgeschäften und einer Orgel von 1892. Allerdings kostet es dort extra: 2,50 Euro für Kinder ab 6 Jahren und 3,50 Euro für alle ab 15 Jahren.

Feuerwerk an drei Freitagen

An drei Freitagen ist zudem wieder das traditionelle Feuerwerk geplant - am 22. Juli, am 5. August und am 19. August jeweils um 22.30 Uhr. Der Sommerdom endet am 21. August.

